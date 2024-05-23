林正儀：兩岸故宮要多交流　但政治因素難

台北故宮博物院前院長林正儀。（中評社 方敬為攝） 中評社彰化5月23日電（記者 方敬為）針對兩岸故宮交流，台北故宮博物院前院長林正儀接受中評社訪問表示，兩岸故宮有歷史淵源及文史脈絡，站在文史發展的角度，其實歷任台北故宮博物院院長都認同兩岸故宮要多交流，只是近年受到政治因素影響，難以進行，相對可惜，他建議，兩岸的文化交流可由民間先行，故宮方面則可以數位文物的交換展示為開端，降低敏感與政治疑慮。



林正儀，台灣師範大學藝術行政博士、台北藝術大學傳統藝術研究所碩士，在蔡英文第一任期2016年5月到2018年7月間出任台北故宮博物院院長，曾任台灣歷史博物館籌備處主任、台灣美術館館長、台灣工藝研究所所長、台灣交響樂團團長等職。



北京台灣會館與彰化鹿港鎮公所合辦“科舉制度在台灣－台灣進士專題展”22日在鹿港公會堂開幕，林正儀受邀出席展覽開幕式引言，對於兩岸文史交流以正面態度看待，並表示很樂見兩岸民間在文化方面能夠互動，增進對兩岸歷史淵源的了解。



談到兩岸故宮交流議題，林正儀向中評社表示，故宮博物院在1924年成立，即將成立100周年，近期他聽說中國大陸方面有對兩岸故宮博物院交流的呼籲，這點他很贊同，其實台北故宮博物院歷任院長或主管都認同兩岸故宮要多交流，但由於近期兩岸關係相對緊張，政治方會受到一些限制，這是比較可惜的地方。



林正儀指出，過去兩岸故宮交流比較不便的地方在於，考量到文物展覽的風險，近來兩岸情勢政治因素格外敏感，對於文化展覽的風險必然又會掀起一番議論，即使兩岸故宮人員都有交流的意願，也恐怕受照現實因素而不易實踐，他個人建議，兩岸故宮若要交流，或許可考慮透過數位文物展覽的方式著手，現在台北故宮已有許多文物透過新的科技數位典藏，例如AR／VR技術，或許可透過的數位展覽的方式促進兩岸文物交流，降低敏感與政治疑慮。

