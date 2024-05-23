大變局下台灣產業前景　黃輝珍強調宏觀因素

黃輝珍。(中評社 俞敦平攝) 中評社台北5月23日電（記者 俞敦平）22日下午，在“大變局下的台灣產業前景”論壇上，主辦單位現代財經基金會董事長黃輝珍指出，現今的大環境對經濟的影響是多重且動態的，他強調瞭解並分析台灣的產業和經濟時，不能脫離這些宏觀環境因素。李伸一則回顧了近年來影響全球經濟的幾大事件，並指出目前台灣經濟前景面臨嚴峻挑戰。因此現代財經基金會特別邀請專家學者，針對“大變局下的台灣產業前景”為主題，希望能替決策者提供參考。



22日下午，現代財經基金會於台灣省商業總會舉辦現代財經論壇以“大變局下的台灣產業前景”為主題。現代財經基金會董事長黃輝珍出席，現代財經基金會副董事長李伸一擔任主持人邀請四位專家學者進行專題演說。中信金控首席經濟學家林建甫以美中戰略競爭對台灣產業之影響為題、東華大學公共行政學系榮譽教授高長以中國大陸產業政策變革對台商之影響為題、政治大學經濟學系教授莊奕琦以全球產業鏈變動對台灣產業之影響和中華經濟研究院大陸所所長劉孟俊以亞太經濟圈整合對台灣產業之影響為題進行演說。



黃輝珍以主辦方的身分進行了致詞，他指出，現今的大環境對經濟的影響是多重且動態的，不僅僅是單一事件的結果，而是多種因素交織的結果。這些因素包括大國政治僵局、地緣政治的影響、全球經濟變動、科技進步及氣候變遷等。他強調，瞭解並分析台灣的產業和經濟時，不能脫離這些宏觀環境因素，他期許本次論壇能提供更清晰的認識，為未來的判斷提供依據。



李伸一則在主持開場時回顧了近年來影響全球經濟的幾大事件，包括美中貿易爭端、新冠肺炎疫情、俄烏戰爭及以哈衝突等。他指出，這些事件對全球產業供應鏈產生了重大影響。例如，美中貿易戰導致全球產業供應鏈從集中化轉向多點分散，新冠疫情則促使供應鏈進一步分散。李伸一提到，中國大陸面對房市疲軟、消費下降等問題，推出了擴大市場、減少投資障礙及政策扶植等措施，這些措施對全球產業也產生了影響。



此外，李伸一提及區域經濟整合的趨勢，如中國主導的RCEP及中國申請加入的CPTPP。如果台灣無法加入這些經貿組織，將可能影響台灣的出口和關稅優惠，進一步加速台灣產業外移。此外，美中貿易衝突、通膨壓力、經濟下修、減碳淨零、人口老化及貧富差距擴大等不確定因素，也使台灣經濟前景面臨嚴峻挑戰。



李伸一指出，論壇特別邀請了多位學者專家，從不同角度深入分析和解讀台灣產業前景，提供決策者及與會者重要的參考資料。他表示本次論壇旨在透過多元視角，提升對當前及未來台灣經濟挑戰的理解，並尋求可能的應對策略。

