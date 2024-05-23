邱坤玄：兩岸未來四年首重危機預防

政治大學東亞所名譽教授邱坤玄。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北5月23日電（記者 鄭羿菲）政治大學東亞研究所名譽教授邱坤玄22日出席論壇表示，賴清德520就職演說論述兩岸互不隸屬，強調的是現實面，但不符合“憲法”對台灣、大陸兩個地區的定位。幾乎已可確定，未來4年不可能會有兩岸的官方溝通，開放觀光議題很可能變成拉鋸戰，雙方都會看形勢如何變化，再決定是否開放。



邱坤玄說，兩岸目前的信心來源不同，大陸對自己的發展有信心，台灣對美國有信心，在雙方認知不同的情況下，惡意螺旋慢慢上升，而危機預防必成為未來4年非常重要的主題。



邱坤玄是馬英九兩岸重要幕僚，4月曾隨馬英九訪大陸，進行習馬二會。



輔仁大學外語學院日本暨東亞研究中心22日舉辦“賴清德上台後的兩岸及東亞國際形勢”講座，並邀請政治大學東亞所名譽教授邱坤玄、淡江大學國際事務學院榮譽教授、亞太和平研究基金會首席顧問趙春山與談。



邱坤玄表示，大陸對於賴清德的演講，早已做了大量準備工作。對於賴清德的定性、定位非常準確，一是務實“台獨”工作者，二是麻煩製造者。大陸對賴清德的演說基本上心裡都有準備，但沒想到賴清德如此明目張膽地把“‘中華民國’與中華人民共和國互不隸屬”講出來。但賴清德仍沒有回答兩岸關係到底是什麼關係。



邱坤玄說，兩岸互不隸屬的說法已違反“憲法”。在賴清德1月勝選當晚的聲明，至少還提到“中華民國憲政體制”，這包含了“中華民國憲法”、兩岸人民關係條例、港澳條例等，“中華民國主權”及於大陸地區，中國大陸主權也及於台灣。而賴清德520演說，強調的是現實面，但論述並不符合法律規範。