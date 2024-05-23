中評鏡頭：屏東縣牡丹水庫有原住民特色

牡丹水庫是屏東縣最大的水庫，洩洪道閘門左右兩側畫有原住民人物。（中評社 蔣繼平攝） 中評社屏東5月23日電（記者 蔣繼平）“牡丹水庫”是屏東縣最大的水庫，集取四重溪上游的支流，主要供應供應東港以南至恆春半島地區用水，十分重要，而且有個特點，在全台水庫當中屬於蓄水量充足，枯水期不太會缺水的水庫。位置屬於牡丹鄉內，湖光山色搭配青翠山巒，開放性公園及步道，加上原住民圖騰風格，是鄉內主要景點之一。



根據介紹，牡丹水庫，位於台灣屏東縣牡丹鄉四重溪上游，即恆春東北方約24公里處，係隸屬於經濟部水利署的一個水庫。牡丹水庫於1995年興建完成。增加之供水量足敷恆春地區迫切需要之水量。水庫設計容量約3056萬立方公尺，現存有效容量為1067.06萬立方公尺，淹沒面積142公頃。壩高65公尺，壩長445.6公尺。溢洪道為閘門控制洩槽式，設計溢洪量3710立方米每秒。



民眾開車到達壩區後，需下車步行約30至50分鐘才能至壩頂，途中可飽覽牡丹水庫的集水用人工湖，溢洪道，還有觀景台可駐足觀賞洩洪。登上霸頂，可欣賞水庫全景，青山綠水收錄眼底，山水相映的湖面，四周層巒疊幛的綠林，清風輕撫，令人心曠神怡。



牡丹鄉位於屏東縣東南部，中央山脈南端東側，東臨太平洋，東南與滿州鄉相接，南為車城鄉，西與北鄰獅子鄉，東北與台東縣達仁鄉鄰接。全鄉海拔高度約在500公尺以下，地形以丘陵為主。截至2023年底，牡丹鄉戶數約2千戶，人口約4.8千人，居民則以排灣族為主，少部份為阿美族。

