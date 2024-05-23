陸特別國債引關注　林建甫：美國債務較嚴重

林建甫。(中評社 俞敦平攝) 中評社台北5月23日電（記者 俞敦平）中信金控首席經濟學家林建甫22日在一場論壇中表示，大陸將要發行超長期特別國債高達一兆人民幣，但他指出，根據他與大陸學者的交流，普遍都認為大陸的債務並不構成大問題，相較之下，美國的國債已經超過GDP的120%，所以他們認為美國的債務問題比大陸嚴重得多。



22日下午，現代財經基金會於台灣省商業總會舉辦現代財經論壇以“大變局下的台灣產業前景”為主題。現代財經基金會董事長黃輝珍出席，現代財經基金會副董事長李伸一擔任主持人，並邀請四位專家學者進行專題演說。包括中信金控首席經濟學家林建甫以美中戰略競爭對台灣產業之影響為題、東華大學公共行政學系榮譽教授高長以中國大陸產業政策變革對台商之影響為題、政治大學經濟學系教授莊奕琦以全球產業鏈變動對台灣產業之影響為題，中華經濟研究院大陸所所長劉孟俊則以亞太經濟圈整合對台灣產業之影響為題進行演說。



中信金控首席經濟學家林建甫以美中戰略競爭對台灣產業之影響為題進行了演說。林建甫指出，在大陸在兩會上宣布要發行超長期國債時，他的團隊研究了大陸過去類似國債發行情況。基本上，這些超長期國債通常在特殊場合下發行，例如亞洲金融風暴和2008年金融海嘯。這些國債不會被併入當年的一般債務，因為它們是長期債務，例如50年的債券。因此，這些國債不會立即對當年的債務造成巨大壓力，而是可以長期攤還，為經濟發展提供資金來源。



林建甫指出，目前，中國發行超長期國債的目的是進行長期改善，例如縮小城鄉差距，發展新興生產力和高科技產業，解決地方債務問題。地方債務問題在中國非常嚴重，特別是在政府打壓房地產市場以推動共同富裕政策的背景下。這些國債可以幫助地方政府解決部分問題。



林建甫表示，至於是否會導致大陸債務爆表，進而影響經濟發展，他認為這是個誤區。根據國際貨幣基金組織（IMF）的統計，大陸的國債佔GDP的比例大約是80％，這個數字比許多歐美國家還低，因此大陸的財政狀況相對安全。發行國債來解決問題是一個合理的做法，不會對經濟造成重大影響。



林建甫指出，雖然在台灣有些人質疑大陸的債務統計數據的準確性，但根據他與大陸學者的交流，他們普遍認為這些統計數據沒有問題。他們也都認為，大陸的債務並不構成大問題，因為大陸的國土廣闊，產業眾多，因此債務問題在他們看來是可控的。



相較之下，美國的國債已經超過GDP的120%，所以他們認為美國的債務問題比大陸嚴重得多。因此，從這個角度看，大陸發行超長期國債是一個合理且可行的經濟策略。

