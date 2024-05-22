周五院會大戰　傅崐萁駐守議場抗戰36小時

傅崐萁22日晚間身先士卒駐守議場。（中評社） 中評社台北5月22日電（記者 楊騰凱）“立法院”星期五將舉行院會，繼續審查“立院”改革相關法案。為了防範民進黨杯葛議事，中國國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁22日晚間7時左右身先士卒到議場大門口駐守，要讓國民黨團周五能夠搶先進入議場保護主席台，並優先遞案要求院會照既定程序繼續審查。



國民黨團自22日7時開始輪班駐守議場，傅崐萁打頭陣，國民黨團書記長洪孟楷與國民黨“立委”林倩綺稍晚接棒，到24日7時議場開門，國民黨團估計要長期抗戰36小時。



“立法院”改革五法包括“總統”“國情報告”常態化”、“藐視國會罪”、“國會調查權”、“國會聽證權”以及“立法院”人事同意權”。其中“藐視國會罪”、又分為在《“立法院”職權行使法》訂定“行政處罰”，以及另外在《刑法》訂定“刑事處罰”。



目前獲得二讀通過的部分包括“總統”“國情報告”常態化”、“藐視國會罪”（行政處罰）、“立法院”人事同意權”。至於“國會調查權”目前只處理了一部分，尚未讓全部法條審查完畢，而“國會”聽證權”及“藐視國會罪”（刑事處罰）也還有待二讀。



傅崐萁22日晚間7時身先士卒，搶先到議場前面排隊駐守，替周五院會大戰提前暖場。



國民黨團書記長洪孟楷向中評社表示，國民黨團自今晚開始排班，目標是希望周五院會可以搶先遞案，要求議事照既定程序繼續審查“立院”改革相關法案，不再處理任何臨時提案，同時也希望可以先進場保護主席台，照星期二程序委員會。

