卓榮泰拜會　韓國瑜提三大關切重點

桌榮泰22日中午拜會韓國瑜。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北5月22日電（記者 張嘉文）“行政院長”卓榮泰今天中午前往“立法院”拜會中國國民黨“立法院長”韓國瑜，韓提出包含環島高鐵、打通中央山脈、雙語教育等3大關切重點，並期盼第2會期將政治性、衝突性高的議案後延，先推動福“國”利民法案。卓榮泰則提出期盼打詐四法能在“立院”盡快通過。



由於“立法院”近日正在審查“國會”改革法，朝野爆發激烈衝突，對立氣氛持續，卓榮泰21日中午依慣例拜會“立法院長”，但也大有期待朝野合作順利的意味在。



卓榮泰率領“行政院副院長”鄭麗君、秘書長龔明鑫和發言人陳世凱等官員前往，“立法院”包含韓國瑜、“立法院副院長”江啟臣、民進黨團總召柯建銘、民進黨團幹事長吳思瑤、“立院”秘書長周萬來等人參與。



韓國瑜首先歡迎“行政院長”、副院長回娘家，他提到，未來“行政院”團隊將面臨許多挑戰，“立法院”會與“行政院”共同配合，通過福“國”利民的法案。



韓國瑜提出3大關切重點指出，首先，全台環島高速鐵路連網，不能再等；其次是打通中央山脈，讓西台灣及東台灣的生命力暢通；最後是台灣下一代的雙語教育，希望台灣的孩子可以像新加坡一樣用中文走遍華人圈，用英文走遍全世界。



韓國瑜表示，雖然近期“立法院”朝野攻防較激烈，但是三黨不論是接待外賓或是為了“國家”利益都是一致的。未來希望在第2會期能將政治性、衝突高的議題往後挪，跟“行政院”配合一起優先推動福“國”利民法案。



卓榮泰則感謝“立法院”排定31日院會讓“行政院”團隊可以向全台人民闡述新政府未來工作重點。他表示，“行政院”新團隊沒有蜜月期，已經進入高峰期，未來行政團隊將加速解決具急迫性且爭議較少的福“國”利民法案。“行政院”已經提出打詐四法，希望“立法院”能夠儘速通過，讓行政團隊握有武器、取得力量來源。



對於花蓮的發展，卓榮泰則說，“行政院”也匡列足夠預算並在增加當中，希望可以儘速完成。未來也期望可以達成賴清德所提出的健康台灣、均衡台灣的理念。他最後表示，除了要求行政團隊秉持行政中立、依法行政之外，更要做到誠意溝通、人民優先，期望將來行政、立法兩院能夠彼此合作，互動良好，帶給人民新的期待。



柯建銘在會中表示，目前的共識就是將爭議性法案放緩，優先處理打詐、洗錢防治等法案，尤其打詐是重中之重的法案。本會期將延會至7月16日，也已安排新的行政團隊31日到院會進行報告，對於院會安排的食安專報、能源政策專報等都非常尊重，“行政院”也提出增資台電的追加預算案，希望在韓國瑜調和下，朝野間化干戈為玉帛，讓“行政院”院長順利上台報告，並且讓打詐四法可以順利通過。