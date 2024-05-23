趙春山：賴意圖切斷台灣與中華民族的連接

江大學國際事務學院榮譽教授、亞太和平研究基金會首席顧問趙春山。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北5月23日電（記者 鄭羿菲）“台灣年輕一輩的人，可能會有一段苦日子得過。”淡江大學國際事務學院榮譽教授、亞太和平研究基金會首席顧問趙春山22日出席論壇開門見山地說，賴清德520演說沒有展現出一丁點“兩岸是自己人的感覺”，兩岸就陷入“非我族類其心必異”的鬥爭，大陸未來對台政策會是“圍點打援”，及清初名將施琅攻克台灣的“因剿寓撫”策略。



趙春山認為，賴清德的520演說，已經讓大陸徹底對台灣“丟掉幻想、準備鬥爭”，雖然他一生都主張避戰，備戰之前需要避戰，但大陸對民共關係已沒有互信，以後就沒什麼好談了，就只剩備戰這條路，而台灣有沒有作戰意志，就要靠美國，未來也不需要再研究兩岸關係了，只需要研究中美關係。



趙春山預言，大陸將以軍事威懾、經濟封鎖等手段孤立台灣，但不會攻打台灣，而未來軍演上的部署，大陸都是防止西方國家介入，大陸不需要直接武力攻打台灣，不讓台灣好過、活不下去，一樣可以達到目的。



趙春山最後提出一道建言，今天賴清德、民進黨最忽視與最不瞭解大陸的一個地方，就是“有關係就沒關係，沒關係就有關係”。在兩岸關係中，當你跟大陸有關係，就安了，因為我們倆同文同種，一家人有關係，那就都沒關係了，若你每件事都要跟大陸劃清界線，都要沒有關係，那就當心了，到時就會有關係。

