何振盛語中評：賴刻意營造陷阱 其心可議

佛光大學樂活產業學院院長何振盛。（中評社 資料照） 中評社新竹5月23日電（記者 盧誠輝）針對賴清德520就職演說提及兩岸互不隸屬，佛光大學樂活產業學院院長何振盛接受中評社訪問認為，賴完全是“台獨”思想，拐彎抹角包裝“台獨”，骨子裡其實還是“台獨”，但又不明白主張“台獨”，所以才刻意在講稿中釋放出這種煙霧彈，去掩飾賴“台獨”的本質和立場，其心可議。



何振盛，政治大學中山人文社會科學研究所博士，曾任“外交部”駐越南代表處秘書、第三屆“國大代表”、新黨副秘書長、草山行館執行長、林語堂故居執行長。現任佛光大學樂活產業學院院長、未來與樂活產業學系教授兼系主任、台灣對外關係研究暨發展協會理事長。



何振盛表示，賴清德講稿中最重要也最具爭議的一句話就是“中華民國”跟中華人民共和國互不隸屬，這個概念就是所謂的“新兩國論”，且刻意在凸顯這個論述，其目的相當明顯。



他指出，賴清德也重提自己選前提出的“四大支柱”，強調在價值“外交”上要跟民主國家在一起，共同去對抗所謂的集權與威權國家，更提了許多次的“中華民國”和“中華民國台灣”，這是很少見的狀況，因為賴過去幾乎不提“中華民國”這四個字，但那只是賴刻意營造的陷阱。

