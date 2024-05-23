何振盛語中評：賴清德一再刺激大陸非常危險

佛光大學樂活產業學院院長何振盛。（中評社 資料照） 中評社新竹5月23日電（記者 盧誠輝）針對俄烏戰爭與11月美國總統大選，佛光大學樂活產業學院院長何振盛接受中評社訪問表示，俄烏戰爭的結果將影響美國國際信用與台灣對美國看法，美國大選結果則會影響美國支持台灣力度，若賴清德此時又一再去刺激大陸，大幅提升台海風險，是非常危險的事。



何振盛，政治大學中山人文社會科學研究所博士，曾任“外交部”駐越南代表處秘書、第三屆“國大代表”、新黨副秘書長、草山行館執行長、林語堂故居執行長。現任佛光大學樂活產業學院院長、未來與樂活產業學系教授兼系主任、台灣對外關係研究暨發展協會理事長。



何振盛指出，蔡英文在卸任前接受英國BBC專訪時特別提到俄烏戰爭，當蔡被問到是否希望美國把資源盡量給台灣時，蔡卻說不用，反而希望美國把所有資源都給烏克蘭，也不希望俄烏戰爭那麼快結束，因為蔡害怕俄烏戰爭的結果會影響台灣民眾對美國的看法。



他強調，如果俄烏戰爭很快就結束，代表美國要去接受俄羅斯現在已經占領烏東地區的事實，因為俄烏戰爭現在衹有透過雙邊和談才有可能結束，而一旦俄烏停戰和談，便證明了美國拋棄了盟友，對於先前說要支持烏克蘭到底的承諾並未做到。

