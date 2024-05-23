邱坤玄語中評：兩岸青年交流必須繼續推動

政治大學東亞所名譽教授邱坤玄今年4月曾隨馬英九赴大陸訪問，參與習馬二會。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北5月23日電（記者 鄭羿菲）賴清德上任後，習馬二會累積的民間交流氛圍還會否存在？政治大學東亞研究所名譽教授邱坤玄接受中評社訪問表示，還是存在，兩岸若連年輕人的交流都不推行的話，其實是滿危險的事。馬英九基金會這2年帶台灣青年訪陸、邀大陸青年訪台，帶動的是兩岸年輕人交流的網絡，勢必要繼續做下去。



邱坤玄是馬英九兩岸重要幕僚，4月曾隨馬英九訪大陸，進行習馬二會。



輔仁大學外語學院日本暨東亞研究中心22日舉辦“賴清德上台後的兩岸及東亞國際形勢”講座，並邀請政治大學東亞所名譽教授邱坤玄、淡江大學國際事務學院榮譽教授、亞太和平研究基金會首席顧問趙春山與談。



邱坤玄接受中評社訪問表示，習馬二會累積起來的民間交流氛圍，在520後還是會存在，老實說，現在的兩岸氛圍下，能做的事已經很少了，若連兩岸這種基本的交流，而且是年輕人的交流都不推動的話，其實是滿危險的事，我們會頂住很大的壓力繼續推動兩岸青年交流活動，因為這不只是影響訪陸台生、訪台陸生那20人或30人，而是帶動兩岸青年世代交流的網絡。我們不可忽視這樣的力量，且非常必要一定要做下去。



邱坤玄說，大陸對台作為，會是將民進黨政府與民間交流分成2個層次分開應對，畢竟台灣還有60%的民意不同意賴清德的立場，這些老百姓可以作為聯合的對象，大陸方面應該會強而有力的支持民間交流、青年交流。



邱坤玄建議，台灣方面，若是能促進兩岸的和平氛圍，應該盡力去促成，不要像是去年那樣，去年申請陸生團來台，其實是費了很大的力氣才促成。