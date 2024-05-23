中評鏡頭：四重溪溫泉源自清總兵沈葆楨巡台

四重溪溫泉公園內可以體驗溫泉煮，年輕朋友煮玉米、水煮蛋等，十分有趣。（中評社 蔣繼平攝） 中評社屏東5月23日電（記者 蔣繼平）“四重溪溫泉”有台灣四大溫泉美名，是恆春半島的知名景點之一，除了住宿泡湯的選擇外，溫泉區對外開放的“四重溪溫泉公園”，設有泡腳池、溫泉煮，非常適合遊客進行體驗，讓遊客泡腳去除身體疲憊，更可漫步林間步道展開沈澱心靈之旅。



四重溪溫泉位於屏東縣車城鄉溫泉村四重溪畔，約距車城東側5公里，是南台灣著名的溫泉區，擁有四重溪的秀麗風景，步行環狀步道可遠至蝴蝶谷步道；四重溪溫泉透明潔淨，泉質佳，可浴，屬於鹼性碳酸泉，泉溫以3、4月較高，夏秋較低。四重溪溫泉也與陽明山溫泉、北投溫泉、關仔嶺溫泉，並稱為台灣四大溫泉。



而四重溪名字的由來，因有天然溫泉自地下湧出，古稱“出湯”；清朝同治年間沈葆禎提兵巡台，四涉溪水始抵此地因此改稱為“四重溪”。



近代溫泉發展，起初在1895年，日本憲兵屯所曹長高橋在四重溪築有小屋，並建浴槽，逐步開發四重溪溫泉；至西元1898年，恆春廳長柳木通義為開發四重溪，並設置警察派出所、浴場之後，始有發展雛形。1917年，由於物產交換業者集資完成基礎溫泉建設，以供應浴客方便使用；至1950年正式將四重溪改名為“溫泉村”，之後個人經營的溫泉旅社，遊客日益增多，逐漸成為今日的樣貌。



車城鄉位於台灣屏東縣南方西側，北臨枋山鄉、獅子鄉、牡丹鄉，東南與滿州鄉為界，西濱台灣海峽，南接恆春鎮。全鄉地處恆春半島，以低緩的丘陵地形為主，有四重溪、保力溪流經鄉境。每年10月到隔年2月因受地形影響，均有強勁的落山風吹襲。2023年底車城鄉戶數約3.5千戶，人口約8千人。