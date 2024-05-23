中評關注：綠動員群眾練兵　敢衝“立院”？

民進黨號召群眾包圍“立法院”向國民黨、民眾黨施壓。（中評社 資料照） 中評社台北5月23日電（記者 黃筱筠）賴清德20日就職後，21日因“國會”改革法案，民進黨號召稱近3萬人在“立法院”外聲援。“國會”改革法案之後還要繼續審查，挺綠群眾也說週五繼續集結，未來可能重演2014年318太陽花學運衝進“立院”，甚至攻“行政院”嗎？如今是民進黨執政，可能性不大。



有藍營民意代表爆料，傳綠高層已下令，如果學生衝進“立法院”，就解散群眾。賴已正式就任，接著就要拚政績，但許多法案、預算，都需要“立法院”審查，若民眾因“國會”改革法案，衝進“立法院”。“立法院長”韓國瑜無法強勢排除，這一霸佔會多久，沒有人知道，除非民進黨勸導離開。但既然是民進黨帶來的群眾，一衝進“立院”要勸出來有這麼容易嗎？



以2014的318太陽花學運來看，學生衝進“立法院”之後，“立委”無法進到議場開會，許多法案跟本無法推進。現在如果民眾為了聲援民進黨再衝“國會”，執政黨的法案根本無法通過。卓一上任宣示要力推“打詐新四法”，對於詐騙者加重刑責，要讓民眾有感。若“國會”被民眾佔領，無法審查法案，打詐新法很可能要延後通過，“賴政府”無法拿出施政成績，就不利賴清德。



10年前發生的318太陽花學運，學生佔據“立法院”議場後，接著攻進“行政院”，現在“行政院長”是卓榮泰，是民進黨執政，難道這些人也要循10年前的軌跡，衝完“立法院”再衝“行政院”，翻進辦公室嗎？



賴清德已經上任了，應該關心的議題非常多，首先就是就職演說引起的兩岸波瀾後續效應。接著是台灣社會問題，例如台中捷運傷人事件、罪犯逃脫卻好幾天抓不到，最後雖然在新北市被抓到，但這些事件都造成人心惶惶，難道剛上任的“賴政府”不需要關注這些事情，只要關注有沒有動員民眾到“立法院”聲援嗎？若真的讓民眾衝到“立法院”，社會只會更紛亂。

