中評鏡頭：石門古戰場　串起牡丹社抗日歷史

“石門古戰場”是台灣牡丹社事件發生地點，位於屏東縣牡丹鄉境內。（中評社 蔣繼平攝） 中評社屏東5月23日電（記者 蔣繼平）“石門古戰場”是台灣牡丹社事件發生地點，位於屏東縣牡丹鄉境內，許多留下的歷史遺跡。走一趟牡丹鄉，石門古戰場看當時的戰場，漫步紀念公園懷念奮勇禦敵的牡丹社頭目aruqu父子像，愛與和平紀念碑感受後代療傷的印記，牡丹社事件故事館用科技重現當年日軍與原住民的衝突過程。一趟走下來，可領略百餘年前原住民先人據天險奮勇禦敵的故事。



沿199號縣道進入牡丹鄉，隨即映入眼簾的便是壯麗的石門峽，兩山相對的石門天險，排灣語稱為“macacukes”，有相互支撐之意，另引申出抵禦外侮之意涵。石門古戰場，山勢巍峨，地形險要，由北側的石門山及南側的五重溪山夾峙而成的斷崖絕壁，狀似門戶，故稱為石門。這裡就是牡丹社及高士佛社原住民對抗日軍入侵的古戰場，寫下台灣近代史上著名的“牡丹社事件”。



西元1874年，日本借口“琉球漂民事件”出兵台灣，與台灣原住民發生激烈的戰爭，排灣族人據石門天險以槍枝、石塊抵禦日軍的攻勢，就是發生在“石門古戰場”這裡。



當時，牡丹社頭目Aruqu父子等多名原住民戰士在“石門之役”中奮戰而亡。數日後，日軍開始另一波強大的攻擊，兵分三路進攻牡丹社及高士佛社，放火焚燒屋舍，原住民遁入山林間展開游擊戰，日軍士兵因水土不服開始病倒，遂與原住民商談停戰，結束雙方的爭戰。



為了紀念台灣近代史上重要的牡丹社事件，緬懷當年英勇奮戰的族人，石門古戰場旁設立佔地12公頃的紀念公園，漫步園區內，隨著歷史故事牆、牡丹社頭目aruqu父子像、愛與和平紀念碑，可以深刻感受整個事件的始末。

