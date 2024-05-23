拒答早餐吃啥藐視“國會”？白喬茵轟黃捷腦殘

白喬茵嘲諷黃捷，不要頂著可可愛愛的外表，淨說些腦腦殘殘的話。（白喬茵臉書） 中評社台北5月23日電／藍白21日聯手在“立法院”二讀通過“藐視“國會”罪”，遭民進黨痛批擴權。民進黨“立委”黃捷22日在“立法院”質詢“內政部次長”董建宏“早餐吃什麼”？董說是個人隱私婉拒回答。黃捷說這是藐視“國會”。中國國民黨高雄市議員白喬茵酸，不要再頂著可可愛愛的外表，淨說些腦腦殘殘的話好嗎？



黃捷昨天質詢時問董建宏早餐是吃三明治還是漢堡？董一開始以隱私為由委婉回應，之後才說買了三明治還沒吃。黃捷指出，董建宏的行為已涉及虛偽答覆等蔑視“國會”行為。黃捷強調，在與官員的問答中就可凸顯出，藐視“國會”罪是多麼荒謬的事。



針對黃捷的言論，白喬茵昨日在臉書發文狠酸，黃捷21日有一個偉大發言“藍白通過的‘國會’聽證調查權是惡法，是查水表法”。黃捷22日又有一個偉大發言“官員如果沒回答‘立委’早餐吃什麼，恐怕會成藐視‘國會’罪”。



白喬茵說，2013年，民進黨版本首度把“人民”列入可調查對象，甚至罰則高達4至20萬（新台幣），比現在的1至10萬還要高。民進黨高雄市長陳其邁正是連署人之一，原來查水表法案的創始者是民進黨。另外，議事殿堂不是討論吃什麼、喝什麼、買什麼的聊天場所，是討論涉及“國家”利益人民權益的重地。黃捷想問吃什麼早餐，那就是個人素質的問題了。



白喬茵嘲諷黃捷，不要再頂著可可愛愛的外表，淨說些腦腦殘殘的話好嗎？