卓榮泰拜會韓國瑜　郭正亮斷言周五沒大衝突

郭正亮。（中評社 資料照） 中評社台北5月23日電／賴清德新政府520正式上任，“行政院長”卓榮泰22日率“行政院副院長”鄭麗君到“立法院”拜會中國國民黨“立法院長”韓國瑜，陪同者包括副院長江啟臣、秘書長周萬來以及民進黨“立法院”黨團總召柯建銘、幹事長吳思瑤。韓國瑜也率江啟臣等人到“立院”門口親自迎接卓榮泰一行。對此，前“立委”郭正亮22日在政論節目表示，這個拜訪的姿態，就表示禮拜五不會有大衝突。韓對情勢的觀察是很敏銳的，同時也看出卓榮泰的柔軟，他真的希望韓國瑜跟卓榮泰要多見面。



“立法院”24日院會將會續審“國會”改革相關法案，並力拼三讀過關。



根據《中時新聞網》報導，郭正亮22日在政論節目《大新聞大爆卦》中說，他覺得這個拜訪的姿態，就表示禮拜五不會有大衝突。郭認為，韓國瑜他是軟硬都成功，當時他在現場也做了一個簡短的講話，他提到賴清德就職演說已經講到要團結，我們在“立法院”亂成這樣好嗎？



郭正亮也提到，韓國瑜在議事的處理上，也聰明了做一些決定，比如他決定用舉手表決；第二就是他在現場宣佈不再清點人數，這也非常關鍵，第三個就是限制了發言時間。



郭正亮說，他覺得從這裡就可以看出，韓國瑜對情勢的觀察是很敏銳的，立刻會調整戰術，同時也看出卓榮泰的柔軟，他真的希望韓國瑜跟卓榮泰要多見面。