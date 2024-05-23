大陸今起對台軍演　台軍方指無助台海和平

解放軍發布消息指出，23日至24日在台灣周圍展開“聯合利劍－2024A”演習。（照:截自微博） 中評社台北5月23日電／中國大陸解放軍東部戰區今天宣布在台灣周邊海、空域展開“聯合利劍－2024A”軍演。台“國防部”上午回應稱，此次藉故實施軍事演習，無助台海和平穩定。對於此種不理性挑釁、破壞區域和平穩定行動，“國防部”表達遺憾，並依“國軍經常戰備時期突發狀況處置規定”檢派海、空及地面兵力應對，以實際行動守護自由民主，捍衛“中華民國主權”。



解放軍東部戰區新聞發言人李熹23日7時許宣布，5月23日至24日，中國人民解放軍東部戰區組織戰區陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，位台島周邊開展“聯合利劍－2024A”演習。他強調，“這也是對“台獨”分裂勢力謀獨行徑的有力懲戒，對外部勢力干涉挑釁的嚴重警告。”



根據解放軍東部戰區公告，此次“聯合利劍－2024A”軍演自5月23日7時45分開始，範圍包括：台灣海峽，台島北部、南部、東部，以及及金門島、馬祖島、烏丘嶼、東引島周邊。



台灣軍方指近年大陸持續派遣機、艦襲擾，已對全球和平穩定造成實質侵害。此次藉故實施軍事演習，不僅無助台海和平穩定，更凸顯其霸道本質。



台灣軍方稱，面對大陸一再進逼，全體官兵嚴陣以待，秉持“備戰不求戰、應戰不避戰”堅強意志，有能力、有決心、有信心確保“國家安全”；同時籲請民眾，在兩岸情勢嚴峻時刻，扮演堅實後盾、凝聚團結共識，軍民齊心構建防衛作戰關鍵力量。