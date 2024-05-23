首次備詢　吳誠文承諾為台科技產業投出好球

“國科會主委”吳誠文受訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北5月23日電（記者 俞敦平)曾代表台灣贏得威廉波特少棒賽冠軍的新任“國科會主委”吳誠文，23日首度赴“立法院”教育及文化委員會報告並備詢。吳誠文在會前受訪表示，一位先發投手面對陌生的打線時，第一步就是投出好球，贏得大家的信任。吳承諾，“國科會”一定會堅守這個原則，為台灣科技產業的發展做出貢獻。



“立法院”教育及文化委員會今日邀請“國家科學及技術委員會主任委員”吳誠文列席報告業務概況並備質詢。



吳誠文會前接受媒體訪問，被問到第一次赴“立院”備詢，是否有準備應對詢答的策略？吳誠文先坦承，心情非常緊張，但他對“國科會”的任務方向和未來執行方案充滿信心。他強調，這些方案都是為了台灣科技產業的發展以及科技研發的持續進步，目標是達到世界一流水平。他相信各黨派的委員都會支持“國科會”的工作。



曾是世界冠軍棒球投手的他，棒球投手的策略來描述他今日將採用的策略。他表示，一位先發投手，首次面對不熟悉的打線時，第一步就是投出好球，贏得大家的信任。他接著表示，在接下來的對戰中，“國科會”會根據需要採取不同的策略，但始終堅持投好球的原則。他強調，投好球意味著要符合全民的期待，不能投出違背政府服務人民目標和宗旨的球。最後，吳誠文承諾，“國科會”一定會堅守這個原則，為台灣科技產業的發展做出貢獻。