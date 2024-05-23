柯文哲驚訝　民進黨把民眾黨列為拒絕往來戶　

民眾黨主席柯文哲。（中評社 資料照) 中評社台北5月23日電／2024大選後，朝野對立嚴重，“立法院”更上演全武行。台灣民眾黨主席柯文哲雖在選後曾入府與蔡英文會面。但22日卻爆料說，選後至今，賴清德陣營沒有任何人與民眾黨溝通接觸。“民進黨都把我們列為拒絕往來戶”，這點讓他蠻驚訝。



柯文哲22日在YouTube個人頻道發布影片，談及近期“國會”改革導致的政壇紛擾。



柯文哲表示，有人問他，選後有去見過蔡英文，應該也與賴清德有過溝通。柯文哲強調，進“總統府”只是他跟蔡英文的私人對話，“選後到現在，從來沒有聽過賴清德陣營有任何人與民眾黨接觸，還蠻驚訝的，怎麼會完全沒溝通”。



談及“國會”職權修法，柯文哲表示，他納悶這些都是民進黨過去主張，有的甚至是賴清德之前主張，“民進黨在反對什麼”？若有人問他民眾黨最近在做什麼，他會說是在實現民進黨未完成的主張。



對於外界疑惑為什麼民眾黨在“立法院”只跟國民黨合作？柯文哲解釋，因為民進黨沒有拿任何法案與民眾黨協調，不僅行政部門沒有，立法部門民進黨團總召柯建銘一直罵民眾黨團，“到現在為止，民進黨都把我們列為拒絕往來戶”。



柯文哲強調，過去是民進黨團、國民黨團提出法案後，民眾黨團再決定支持哪邊。但他交代民眾黨團要改變策略，先提出法案及政策主張，再看國民黨團、民進黨團誰要跟，盼藉此建立民眾黨主體性和主動性。



柯文哲解釋，只要有利於“國計民生”，民眾黨不排除會跟民進黨合作。目前2至5月是因為執政團隊的空窗期，所以民眾黨的目標，是與國民黨溝通後，一起把雙方都想通過的法案先通過再說。等到民眾黨想通過的法案都通過後，就真正進入三黨不過半，到時候可以再談。



談及對賴清德的印象？柯文哲說，醫師這職業要負責病人生死，加護病房的門關上“衹有自己知道，自己在做什麼”，是靠良心做事。只要按照良心去做，是非對錯自己心裡都知道。如果他能夠跟賴清德說一句話，他會說的就是“莫忘初衷”。