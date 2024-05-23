柯文哲晤AIT羅森柏格盼攜手維繫亞太和平

民眾黨主席柯文哲贈送AIT主席羅森柏格一件7:30 T-Shirts。（照片：柯文哲臉書） 中評社台北5月23日電／台灣民眾黨主席柯文哲21日與美國在台協會（AIT）主席羅森柏格（Laura Rosenberger）會面，柯在臉書發文重申，不管誰當選，台灣跟美國之間的關係都不會改變。我們都期待台美之間未來的交流跟互動，能夠擴大深化，並持續攜手維繫亞太區域和平。



柯文哲指出，羅森柏格上次來台時，她剛好遇到0403地震，“我還跟她說因為台灣很多颱風跟地震，所以台灣人民不但反應快，而且抗壓性超高。”



柯文哲表示，羅森柏格這一趟來台，拜會許多人士，也向她說明 民眾黨對於賴清德帶領的新政府有許多期許，並強調民眾黨會作一個忠誠的在野黨。政府做得對，民眾黨會支持；政府做得不對，民眾黨會認真監督。



柯文哲強調，大選之前，他已經多次說明，不管誰當選，台灣跟美國之間的關係都不會改變，因為台灣與美國是民主自由的盟友，也是重要的經濟夥伴。我們都期待台美之間未來的交流跟互動，能夠擴大深化，並持續攜手維繫亞太區域和平。



柯文哲在會後也贈送羅森柏格一件7:30 T-Shirts，告訴她這件衣服是象徵著民眾黨每天7:30上班的精神。羅森柏格則送他一盒從維吉尼亞州帶來的果乾。柯文哲非常感謝羅森柏格，希望她接下來在台灣的行程都順利！