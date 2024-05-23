李貴發：陸擴大環台軍演　展現封控拒止能力

台空軍退役中將、前空軍作戰司令李貴發。（中評社 資料照） 中評社台中5月23日電（記者 方敬為）大陸解放軍23日宣布展開“聯合利劍”環台軍演，台空軍退役中將、前空軍作戰司令李貴發接受中評社訪問表示，本次軍演範圍較去年擴大，納入金門、馬祖甚至最北到東引，也就是將整個金馬台澎都納進去了，解讀解放軍目的，就是要展現對台海整體的封控、拒止能力，展現其兩岸一中立場，警告外部勢力勿輕舉妄動。



李貴發，退役空軍中將，曾任台灣空軍作戰司令、“國防部情報次長”。現任台北市黃埔四海同心會會長、中山黃埔文經交流協會理事長。



解放軍東部戰區23日宣布，將自上午7點45分開始，於台灣北部、南部、東部及金門島、馬祖島、烏坵、東引島周邊，開展“聯合利劍－2024A”演習，動員包括陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力。重點演練聯合海空戰備警巡、聯合奪取戰場綜合控制權、聯合精打要害目標等科目，艦機抵近台灣周邊戰巡，島鏈內外一體聯動。並表明是“對“台獨”分裂勢力的有力懲戒，對外部勢力干涉挑釁的嚴重警告。”



針對解放軍聯合利劍環台軍演，李貴發表示，去年4月解放軍對蔡英文以及賴清德先後兩次訪美，也發動聯合利劍環台演習，這是首次解放軍對台灣北、西、南、東全方位的軍事演習行動，解放軍自2022年起，先是宣告打破“台灣“海峽中線”默契，並發射導彈飛越台灣島上空落入日本周邊海域，再到環台演習，逐步拓展對台的戰略空間，同時壓縮台灣軍方的反應空間。



李貴發說，本次聯合利劍軍演與去年相比，範圍更加擴大，去年是在台灣海峽和台灣島北部、南部、東部海空域展開演習，今年則進一步擴及金門、馬祖、烏坵、東引島周邊海空域，這有兩個意義，一是呼應對“台獨”勢力的懲戒，將所有金馬台澎全部納入演習範圍，凸顯兩岸一中定位，尤其東引是台官方所掌握治權範圍的最北邊，解放軍特別涵蓋軍演的意義顯而易見。