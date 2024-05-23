綠營回應軍演　沈伯洋：是針對“台獨”勢力

沈伯洋。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北5月23日電（記者 黃筱筠）中國大陸解放軍23日7時許宣布，5月23日至24日中國人民解放軍東部戰區組織戰區陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，位台島周邊開展“聯合利劍－2024A”演習。民進黨“立委”沈伯洋今天受訪說，這次演習國台辦清楚指出，是針對“台獨”勢力，並且選擇在參加就職典禮的外賓要離開時間，與2022年8月時任美國眾議院議長佩洛西訪台一樣，軍演時機點一致。



來台出席賴清德就職典禮的AIT主席羅森柏格目前還在台灣，上午前往“行政院”拜會院長卓榮泰。



創辦黑熊學院，推動全民防衛的沈伯洋表示，中國對台灣也兩種方式，一種是“嚇”，軍演，以及要通過藐視“國會”罪，是耗。“耗”是指讓台灣沈浸在抗爭中，製造台灣暴力事件，使得焦點不要往中國移轉，這是為什麼不能只看這次軍演。從二月到現在作為，包括：金門事件、“國會”抗爭的事件，都在中國算盤裡面。



陸方也宣布5月23日福建海警組織艦艇編隊位烏丘嶼、東引島附近海域進行綜合執法演練，檢驗聯合巡航、快速反應及緊急處置能力。



沈伯洋對此表示，如果沒有金門漁船事件無法造成既成事實，法律戰一開始都有事件發生，藉由事件大做文章，從金門事件否定我們禁制水域，現在當你不反對那次行為，成為既成事實之後，就會一再擴張。所以我們不反制就會被中國越擴越遠，哪一天進到24海里的話要怎麼辦？因此，我們需要一部反制中國法律戰的法律。

