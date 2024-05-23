高升？陳其邁：市長做好就阿彌陀佛

民進黨高雄市長陳其邁在市議會答詢。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄5月23日電（記者 蔣繼平）高雄市議會今天上午進行總質詢時，國民黨高雄市議員黃紹庭詢問民進黨高雄市長陳其邁“如果賴清德邀他‘組閣’，是否提前離開高雄？”陳其邁仍重申，會做到2026年12月25日，“除非議會覺得市長做不好要下台，叫他離開”。



對比前高雄市長謝長廷、陳菊，陳其邁自評，情況不一樣，自己能力有限，市長做好就阿彌陀佛。



高雄市議會正在進行第4屆第3次定期大會總質詢，23日上午國民黨議員黃紹庭進行質詢。



黃紹庭問及賴清德第一任期朝小野大、兩岸關係更差，“內閣”恐怕耗損大，陳其邁未來是否有可能北上接“行政院長”？現在大家關心陳其邁是否會做好做滿？



黃紹庭更質疑，前高雄市長謝長廷與陳菊，任期未屆滿前，謝先去當了“行政院長”，陳菊去當了“總統府”秘書長，陳其邁會做好做滿嗎？



陳其邁答詢表示，會做到2026年12月25日，做好做滿，不會離開工作崗位。



對此，黃紹庭稱讚，陳比謝長廷與陳菊兩人好。陳其邁則說，情況不一樣，自己能力有限，市長做好就阿彌陀佛。



黃紹庭進一步追問，若賴清德邀陳北上“組閣”，陳怎麼辦？陳其邁仍重申，會做到2026年12月25日，“除非議會覺得市長做不好要下台，叫他離開”。



陳其邁市長任期到2026年12月25日任期屆滿。另外，黃紹庭也強調，高雄“立委”八仙過海，高雄的“總統”票數也是最漂亮的，陳其邁已是支持度最高、施政滿意度最高，民進黨最大的諸侯。