陳玉珍：大陸軍演是給美國看　這非常明確

藍委陳玉珍接受媒體採訪。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北5月23日電（記者 楊騰凱）解放軍東部戰區23日宣布在台島周邊開展“聯合利劍—2024A”演習。中國國民黨金門縣“立委”陳玉珍上午受訪表示，大陸此舉展現強烈的宣示，要美國別再干涉台灣事務。不過今天會發生這個狀況，主要還是賴清德520就職演說，不僅沒有傳達良善，反而捅破兩岸窗紙。



陳玉珍表示，她不覺得大陸軍演是在給台灣人民看，他們應該是在給美國看，這非常明確。



中國人民解放軍東部戰區於5月23日至24日組織戰區陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，於台灣周邊開展“聯合利劍－2024A”演習。具體範圍包括台灣海峽、台灣島北部、南部、東部，以及金門、馬祖、烏丘嶼、東引島周邊。



陳玉珍表示，對於這次大陸宣布演習，她是看得滿沈重的，大陸這次軍演的聲明說的是“全面性”的，所謂的全面性就是指台、澎、金、馬，包括金門烏坵以及馬祖東引，最後是整個台灣島。這是大陸很強烈的宣示，尤其是針對外部勢力，意思就是針對美國，請美國不要干涉台灣事務，在這一點上中國大陸展示決心。



陳玉珍指出，至於今天會發生這樣的狀況，還是因為賴清德520就職演說，兩岸關係如果不佳，有些話不說比說好，保持一點策略性的模糊並不是壞事。但是賴清德就職演說不僅沒提出讓兩岸往良善發展的通關語，例如中華民族等等，反而去捅破那扇窗紙，戳破大家原本可以模糊、隱而不談的東西，直接去講互不隸屬。



陳玉珍表示，賴清德講互不隸屬，我們“憲法”就不是這樣規定，賴清德一開始講會遵守“憲法”，後面卻有說出與“憲法”違背的言論。