少棒選手當“國科會主委”　吳誠文首備詢輕鬆

吳誠文備詢。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北5月23日電（記者 俞敦平）中國國民黨籍“立委”柯志恩23日質詢新上任的“國科會主委”吳誠文時，由於是第一位質詢的委員，柯志恩貼心的先和曾是世界少棒冠軍的吳誠文透過他所熟悉的棒球場上的守備角色，來詢問他對今天備詢的情況的看法。接著雙方針對未來“國科會”在半導體科技的發展計劃及基礎研究上進行了討論，吳誠文一如他宣言的將會投出好球，贏得信任的回答，也讓柯志恩滿意。看來新科主委吳誠文在朝野對立嚴重的當下，順利的搶下了第一個好球。



“立法院”教育及文化委員會23日邀請“國家科學及技術委員會主委”吳誠文列席報告業務概況並備質詢。



柯志恩以吳誠文過去擔任少棒選手的經歷開場，問他站在“立法院”備詢和站在投手丘上的感覺有何不同？吳誠文幽默地回應說，雖然場合不同，但他依然會像過去當投手一樣努力。柯志恩隨後展現出她對棒球的理解指出，表示今天她是投手，而吳誠文儘管過去擔任了許多不同的守備位置，但負責接投手球的捕手，卻從來沒擔任過。她期望吳誠文能好好的接住她所投出的每一球。



接著，柯志恩進入主題開始詢問關於半導體科技計劃的成效。柯志恩指出，賴清德自詡其團隊為“AI內閣”並對半導體科技計劃非常重視。她詢問吳誠文對於“國科會”過去補助大專院校的半導體科技計劃成效的看法。吳誠文表示他對這些計劃有相當程度的掌握並且總體上滿意。柯志恩則進一步質疑，儘管“國科會”投入了大量經費，但申請人數卻逐年下降，她認為這是一個值得關注的問題。