大陸軍演　洪孟楷：“賴政府”要負起責任

國民黨團書記長洪孟楷接受媒體採訪。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北5月23日電（記者 楊騰凱）解放軍東部戰區23日宣布在台島周邊開展“聯合利劍—2024A”演習。中國國民黨“立法院”黨團書記長洪孟楷表示，台灣主流民意沒有人希望戰爭，我們不希望衝突的可能性持續提高。我們要求“賴政府”應該負起責任，要有合理的兩岸溝通管道，避免雙方敵意螺旋持續上升，增高擦槍走火的可能。



中國人民解放軍東部戰區於5月23日至24日組織戰區陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，於台灣周邊開展“聯合利劍－2024A”演習。具體範圍包括台灣海峽、台灣島北部、南部、東部，以及金門、馬祖、烏丘嶼、東引島周邊。



中國國民黨團今日召開“民進黨不要做賊喊抓賊，出來面對！”記者會，由洪孟楷主持，“立委”徐欣瑩、翁曉玲出席。



洪孟楷會後接受中評社、中央社、聯合報訪問。



是不是賴清德就職演說內容導致目前的狀況？



洪孟楷表示，台灣主流民意沒有人希望戰爭，而過去我們也說，兩岸必須保持溝通，才能避免擦槍走火的可能性。



洪孟楷指出，“中華民國主權”不容質疑，同時台灣2350萬人的立場也應該被重視。



洪孟楷指出，今天發生這樣的軍演，台灣民眾在情感上難以接受，我們也不希望衝突的可能性持續提高。

