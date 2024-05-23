中捷砍人犯故意挑藍執政區？藍轟綠餵養仇恨

台中市議員陳文政質詢。（中評社 方敬為攝） 中評社台中5月23日電（記者 方敬為）台中捷運21日發生隨機砍人案，國民黨台中市議員陳文政今天質詢指出，有消息稱，該犯嫌政治立場偏綠，並關注廢除死刑議題，到台中作案是因為藍營執政！他痛批民進黨長期對年輕人餵養仇恨、對立，撕裂社會，現在更導致刑案發生，非常不可取，問台中市長盧秀燕的看法。盧答詢表示，相關行為人要負起責任，市府會對見義勇為的民眾予以表彰感謝。



設籍屏東的20歲洪姓男子從高雄北上台中，5月21日中午搭乘捷運時，亮出隨身攜帶的2把水果刀及1把菜刀，對其他乘客揮砍，導致一名年僅17歲的高中生肋骨與筋斷裂，一名27歲許姓男子臉頰遭砍傷，但仍奮勇阻擋犯嫌，並聯合其他乘客予以壓制，沒擴大傷亡，最後造成犯嫌在內3人受傷送醫。



陳文政23日在台中市議會總質詢指出，這次在捷運隨機砍人的洪姓男子，有消息指出，是故意挑台中行兇，根據犯嫌臉書貼文顯示，其政治立場偏綠，包括支持“台獨”、關注廢死等議題。有媒體更報導，洪嫌製作筆錄時，坦承很關注廢死議題，故意在國民黨執政的台中市犯案。



陳文政問警察局長李文章是否有此事？李答詢表示，不清楚消息何來，正在司法調查中，無法證實。



陳文政批評，本次案件凸顯很多的問題，如果嫌犯真的是因為政治動機，故意挑國民黨執政的縣市的作案，我們應該想想，到底是什麼樣的政治環境和思想，會培養出這麼極端的年輕人？政治不應該凌駕在良知之上。很遺憾民進黨長期餵養仇恨、對立、意識形態給年輕支持者，之前在太陽花運動確實讓民進黨嚐到甜頭，但為了政黨利益操縱人民、製造仇恨、撕裂族群，是民進黨既得利益者要的嗎？



陳文政問盧秀燕的看法，盧答詢表示，行為人要負起法律責任，台中市政府會對在車廂上見義勇為、壓制犯嫌的市民，予以表彰，以玆感謝。