綠委：韓國瑜主張貫穿中央山脈“國安”何在

吳思瑤回應大陸軍演。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北5月23日電（記者 黃筱筠）中共解放軍東部戰區23日宣布5月23日至24日在台島周邊開展“聯合利劍—2024A”演習。民進黨“立法院”黨團幹事長吳思瑤表示，這次中國軍演距離花蓮最近，“立法院長”韓國瑜昨天與“行政院長”卓榮泰見面時，提到國道六號以及環島高鐵要趕快做，還說出支持打通貫穿中央山脈，戰略上來說，如果連中央山脈都被打破，由韓國瑜口中講出要貫穿，那台灣“國防”安全何在？這是讓我們很憂心的部分。



吳思瑤表示，中國軍演是包圍全台灣的軍演，但是距離花蓮最近，國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁浩浩蕩蕩帶著藍委去大陸，但環台聯合軍演卻靠花蓮最近。傅崐萁去大陸連組合屋都還沒來，但軍演卻最靠近花蓮，這些國民黨的人要當中國傳聲筒，因為最堅強堡壘要從內部攻破。



她指出，從韓國瑜當“立法院長”，中國就揭示了，掌握情報之後就做出指示，要緊緊抓住韓國瑜與傅崐萁，抓住統戰對於“立法院”採取制高點，要打一場有內應的仗。現在戰場在“立法院”，要破壞台灣“國防”軍備，利用“國安法”案遂行能夠查案之名，破壞台灣“國安”之實。



吳思瑤說，“國會”擴權要無限擴張，調查權條文提到對政府官員、部隊、企業團體等都要應“立法院”要求，提供要求的資料文件，在檢調偵辦的案子要用副本提供，不提供會有刑責、罰緩，這是中國對國民黨下的指導棋，目的是要交出中國要的檔案文件，台灣“國防”自主與企業機密全都露，戰場就在“立法院”。

