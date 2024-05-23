赴海外設晶片園區？吳誠文：不限邦交國

吳誠文接受質詢。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北5月23日電（記者 俞敦平）針對台“經濟部長”郭智輝日前拋出台灣到海外設晶片園區的想法，中國國民黨“立委”洪孟楷今日詢問是否有相關計劃？“國科會主委”吳誠文回應，這項計劃尚在構想階段，並且不限於與台灣有邦交的國家。



新上任的台“國科會主委”吳誠文今日首次備詢，藍委洪孟楷進行一系列的提問。相對於過往官員針對一些問題不太敢表態的情況，吳誠文今天在面對問題時都直球對決的回應，洪對此表示了肯定。洪孟楷最後強調，他希望未來“國科會”能保持以專業為基礎，向“賴政府”提供正確的決策方向，吳誠文則回說他完全同意。



“立法院”教育及文化委員會23日邀請國家科學及技術委員會主任委員吳誠文列席報告業務概況並備質詢。



洪孟楷首先針對吳誠文在新團隊的媒體見面會上，表示要三個月內推出有感的政策一事追問，到底是甚麼樣的有感政策和具體上與過去的政策哪有不同。吳誠文表示，過去政策專注在幫助特定產業的大型企業。未來的政策將均衡照顧所有產業，尤其是中小企業，並通過數位轉型計劃和跨部會方案來補足市場機制的不足。



洪孟楷接著詢問有關海外設立晶片園區的計劃，吳誠文回應這項計劃尚在構想階段，並且不限於與台灣有邦交的國家。



針對AI“內閣”團隊，洪孟楷詢問AI人工智慧基本法的推動進度，吳誠文表示預計年底前會送交“行政院”，並且正在廣泛諮詢各界意見。

