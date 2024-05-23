藍委促防範假飛彈簡訊　吳誠文允諾檢討

吳誠文接受質詢。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北5月23日電（記者 俞敦平）針對民進黨政府1月9日發送的烏龍飛彈簡訊，中國國民黨“立委”葛如鈞23日在教育及文化委員會提出質詢，要求“國科會”能建立災防簡訊的訊息範本，讓民眾可以第一時間判斷訊息的真偽。對此，“國科會主委”吳誠文承諾在一個月內完成檢討和修正。



“立法院”教育及文化委員會23日邀請“國家科學及技術委員會主任委員”吳誠文列席報告業務概況並備質詢。



葛如鈞提到，若駭客透過政府的平台發出偽造的“總統”級警報，稱北部沿海地區發生地震引發海嘯，請大家趕快疏散，這樣的假訊息將會對民眾造成極大的恐慌和混亂。他詢問，這樣的行為是否構成犯罪和詐欺，並質疑政府是否應該將此類駭客繩之以法。吳誠文認為應該予以處罰。



接著，葛如鈞進一步追問，如果散布假訊息的是政府，是否應該比照辦理。隨後，他提到今年1月9日“國家級飛彈警報”事件。當天下午3點16分，“國防部”發出飛彈警報，消息迅速傳遍台灣，造成民眾恐慌。事後，“國防部”澄清這是一個誤報，最初稱為飛彈的實際上是一顆衛星，但這一澄清來得太遲，民眾已經在驚恐中度過了一個小時。



葛如鈞接著指出，災防簡訊的訊息範本至關重要，應該按照範本來進行，以確保訊息的真實性和權威性。他曾詢問“國科會”是否查核各部會發出的訊息是否符合範本，“國科會”回應他們僅提供平台，沒有權力檢核內容。