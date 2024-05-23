中捷砍人案　藍議員建議參考大陸安檢機制

國民黨台中市議員陳文政質詢。（中評社 方敬為攝） 中評社台中5月23日電（記者 方敬為）台中捷運21日發生隨機砍人案，國民黨台中市議員陳文政今天質詢指出，台灣的大眾運輸安檢機制毫無長進，犯嫌就算攜槍、帶手榴彈搭車也不會被發現，他建議市府應研擬安檢機制，可以參考北京、曼谷地鐵進站過安檢的作法，以免相關事件重演。國民黨台中市長盧秀燕答詢表示，確實需要精進，市府會再集思廣益，找出適當方式。



設籍屏東的20歲洪姓男子從高雄北上台中，21日中午搭乘捷運時，亮出隨身攜帶的2把水果刀及1把菜刀，對其他乘客揮砍，導致一名年僅17歲的高中生肋骨與筋斷裂，一名27歲許姓男子臉頰遭砍傷，但仍奮勇阻擋犯嫌，並聯合其他乘客予以壓制，沒擴大傷亡，最後造成犯嫌在內3人受傷送醫。



台中市議員陳文政23日市政總質詢指出，這次中捷砍人事件，嫌犯大搖大擺帶著3把刀進入車廂犯案，顯見台灣的大眾運輸維安完全沒有長進，講難聽點，就算今天帶槍、手榴彈搭捷運，也不會被發現！



陳文政說，就怕哪天像東京地鐵毒氣案或倫敦地鐵爆炸案，這種恐怖攻擊等級的事件發生在台中市，以現有的維安機制和規模，很難去預防跟應變。他要提醒市府，台中已是全台人口數第二大城市，每天有300多萬人在台中市活動，提升中捷的維安機制，勢在必行。建議可以參考北京、曼谷的地鐵進站過X光機等安檢模式，加強維安。