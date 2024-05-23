洪孟楷：都是綠委在鬧事

國民黨團書記長洪孟楷。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北5月23日電（記者 楊騰凱）“立法院”明日將舉行院會，繼續審查“立院”改革相關法案，藍綠白可能再度上演大混戰。對此，中國國民黨“立法院”黨團書記長洪孟楷表示，在暴力杯葛阻撓議事的都是民進黨“立委”，台灣何時變成執政黨在鬧事？請民進黨好好面對台灣主流民意，如果真的沒有共識，那就大家表決。



“立法院”改革五法包括“總統”“國情報告”常態化”、“藐視國會罪”、“國會調查權”、“國會聽證權”以及“立法院人事同意權”。其中“藐視國會罪”、又分別在《“立法院”職權行使法》訂定“行政處罰”，以及另外在《刑法》訂定“刑事處罰”。



目前獲得二讀通過的包括“總統”“國情報告”常態化”、“藐視國會罪”（行政處罰）、“立法院人事同意權”。至於“國會調查權”目前只處理了一部分，尚未讓全部法條審查完畢，而“國會聽證權”及“藐視國會罪”（刑事處罰）相關條文也都還有待二讀。



國民黨團為防範民進黨杯葛議事，昨日晚間7時起就開始排班駐守議場大門，要在明日早上7時議場開門時搶先遞案，要求議事依照既定程序審查“立院”改革相關法案，不處理臨時提案，同時搶先進入議場保護主席台，提前36小時抗戰。



國民黨團今日召開“民進黨不要做賊喊抓賊，出來面對！”記者會，由洪孟楷主持，“立委”徐欣瑩、翁曉玲出席。



洪孟楷表示，本周五院會要處理的前三個議案都是“立法院”改革相關法案，第四案、第五案則是“再生醫療法”，這些都是民眾關心的法條，在委員會裡面也都有高度共識。