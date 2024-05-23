卓榮泰首場院會　侯友宜出席促確保供電無虞

新北市長侯宜步出院會。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北5月23日電（記者 鄭羿菲）“行政院長”卓榮泰23日上午9點半主持任內第一場“行政院會”，中國國民黨台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜出席院會，表達未來一定攜手合作、並肩作戰。侯友宜也向卓榮泰提出建議，能源政策須務實可行，供電無虞，讓全民安心，也讓產業蓬勃發展。蔣萬安則向“行政院”爭取三項經費補助。



“行政院”23日上午舉行院會，六都市長中，僅蔣萬安、侯友宜出席，在經過約1個半小時的院會後結束，“行政院”在上午11點40分召開卓榮泰就任後的首場院會記者會。



侯友宜會後接受媒體訪問表示，我們對卓榮泰與行政團有很高的期許，希望“中央”與地方能並肩作戰，做出“福國利民”、讓人民有感的政績。今天的院會告示再談經濟發展與策略，他提出希望“中央政府”的能源政策要務實可行，在能源配比上要讓供電無虞，讓全民安心，也讓產業蓬勃發展。



蔣萬安說，這是“賴政府”上任後第一場行政會，在會中表達未來“中央”、地方一定攜手合作。他也向“中央”提出三項經費需要各部會支持，包括台北市老舊校舍改建、第一果菜市場與萬大漁市場等市場改建，及電價上漲後，台北捷運負擔沈重，過去台電三次調整電價，成本從新台幣18億元增加到27億元，希望9億元的價差，“中央”能有優惠補助辦法。