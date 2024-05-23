柯建銘：韓國瑜你錯了　現開始台灣永無寧日

柯建銘。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北5月23日電（記者 黃筱筠）民進黨“立法院”黨團總召柯建銘今天在黨團輿情回應時表示，“行政院長”卓榮泰昨天拜會“立法院長”韓國瑜，一開始就跟卓榮泰說環島高鐵、國道六號要趕快做，“立法院長”應該要行政中立，“立委”沒有預算編列權，弄一個破壞“憲法”的法令，是韓國瑜、副院長江啟臣共同提案，你們就是“國會”破壞者，一定是跟中國套好的。韓還說“立法院”吵鈔鬧鬧總會過去，自誇跟外賓說“立法院”有自我治療功能。“韓國瑜你錯了，現在才開始，“立法院”、國家都會永無寧日。



柯建銘還稱，現在中國軍演就是跟藍白陣營互相配合，藍白在“立法院”包圍，軍演要包圍台灣，這套劇本早就設定好了。今天會有這麼3萬人包圍“立法院”，那是黃國昌、傅崐萁召喚來的，如果是理性問政，誰要來，是中國與賣台集團召喚民眾到“立法院”。





柯建銘表示，卓榮泰昨天拜會韓國瑜，卓開頭說了一句話，希望大家可以依法行事、行政中立，“韓院長聽懂嗎？”今天是韓國瑜沒有依法行政，才會成為國家亂源。韓國瑜一念之間就可以讓事情結束，和平處理。



柯建銘再度提及，“總統”是“憲法”守護神，沒有人可以站在“憲法”對立面抵抗“憲法”，“憲法”守護神是賴清德“總統”。媒體問他關於“國情報告”賴會不會來，選舉到現在，賴所有回應衹有一種，合法合憲樂於來到“立法院”“國情報告”，這是維護“憲法”。至於賴清德是否到“國會”進行“國情報告”，柯也說，他無法代替賴回答問題，賴自有判斷與決策。

