陸軍演　蔣萬安籲“賴政府”勿意識型態掛帥

台北市長蔣萬安接受媒體採訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北5月23日電（記者 鄭羿菲）賴清德520演說主張兩岸“互不隸屬”，被外界解讀是“傾向‘台獨’的兩國論”，大陸旋即23日宣布在台灣北東南周邊及離島展開軍演。中國國民黨台北市長蔣萬安今日表示，再次呼籲民進黨“中央政府”，應維持區域和平穩定，且不要意識形態掛帥，遵守“中華民國憲法”及兩岸人民關係條例。



對於美國在台協會（AIT）理事主席羅森伯格（Laura Rosenberger）一早現身“行政院”，蔣萬安說，在院會中沒有遇到羅森伯格等人，他認為維持台美深厚友誼、繼續深化雙邊關係，都是大家的共同期待。蔣萬安也預告，下周一他將與AIT台北辦事處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）見面，共同參與台北市建城140周年活動，也會共同登上城門。



大陸23日上午7點宣佈，將在23日、24日於台灣北東南周邊，及金門、馬祖、烏坵、東引島周邊展開“聯合利劍－2024A”演習。



“行政院”23日上午舉行院會，六都市長中，僅國民黨台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜出席，在經過約1個半小時的院會後結束，“行政院”在上午11點40分召開卓榮泰就任後的首場院會記者會。



蔣萬安在參加“行政院會”後接受媒體訪問，被問及大陸舉行軍演，會否影響到雙城論壇？他表示，站在人民的立場，我們絕不接受生活周遭有任何軍演，他要嚴正呼籲對岸務必克制，維持區域和平穩定繁榮是人民深切的期待。