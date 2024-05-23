藍委召開國際記者會　控訴綠營擋“國會”改革

國民黨智庫召開記者會。左起，藍委葛如鈞、吳宗憲、柯志恩、陳菁徽及國民黨國際部主任黃介正。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北5月23日電（記者 張嘉文）“立法院”近日審查由在野的中國國民黨、民眾黨合推的“國會”改革法案，引發朝野激烈衝突，登上各大國際媒體版面。由於明天“立院”將繼續審查相關法案，可能再爆發另一波衝突，國民黨今天召開國際記者會，向外媒闡述“國會”改革的核心，並批評屬於少數的民進黨杯葛、暴力干擾“國會”改革法案，利用側翼網軍抹黑，甚至以黑箱立法的說法來迷惑年輕人，政府用錯誤宣導帶風向。



這場“國會改革強化監督，讓民主大步向前！”國際記者會在國民黨智庫“國政基金會”召開，包括基金會執行長、“立委”柯志恩、吳宗憲、陳菁徽、葛如鈞以及國民黨國際部主任黃介正等人出席，有大約近10家外媒到場採訪，記者會也全程用英文進行。



柯志恩表示，2024大選結果在野黨是多數，民進黨則是行政與立法的雙重少數，今天國民黨推動“國會”改革，就是要承擔起多數民意的期待，發揮在野聯盟在“立法院”的多數席次，強化“立法院”監督制衡的權力，但過去一個禮拜在“立法院”是百分之百的台灣內部政治過程，是在野聯盟為了回應多數民意推動改革，卻遭少數黨議事杯葛、暴力干擾。



柯志恩說，很遺憾看到民進黨這一個禮拜的表現，推翻了“少數服從多數”的民主原則，而民進黨行政官員在“立法院”的傲慢態度，則是推翻了“權力監督制衡”的民主原則，為了鞏固台灣民主、深化台灣民主，“立法院”的“國會”改革勢在必行，國民黨對於民進黨連“國會”改革也能抹紅，煽動抗中保台與“亡國感”到遺憾，在“立法院”議場內的國民黨“立委”絕對對得起多數民意，就像國民黨主席朱立倫所說，民進黨別想用少數暴力、街頭暴力阻礙台灣的民主深化。