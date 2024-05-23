高雄藍挺“國會”改革　綠送花亂入氣氛緊張

國民黨高雄市議會黨團召開“國會改革，民進黨到底在怕甚麼”記者會。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄5月23日電（記者 蔣繼平）中國國民黨高雄市議會黨團聲援“立法院”“國會”改革，上午召開記者會痛批民進黨用暴力“反改革”。不料，記者會剛結束，民進黨高雄市議員陳慧文拿著兩束花進來，國民黨高雄市議員白喬茵擺僵硬笑臉喊“拿去花瓶插著”，過幾分鐘國民黨高雄市議會黨團總召黃香菽又將花送回去反嗆“留給你們晚上抗議用”，氣氛緊張。



國民黨高雄市議會黨團23日上午召開“國會改革，民進黨到底在怕甚麼”記者會，聲援“立法院”國民黨團，怒轟民進黨用暴力阻礙“國會”改革，並一一反擊民進黨對“國會”改革的造謠言論，支持“國會”改革、守護台灣民主。



國民黨高雄市議會黨團記者會由總召黃香菽率領王耀裕、王義雄、林義迪、李雅靜、白喬茵、陳麗娜、鍾易仲、蔡武宏、陸淑美、蔡金晏等共11位議員出席。



記者會上，國民黨議員手拿“國會改革 勢在必行”、“雙標無極限 造謠無下限”、“民進黨賣擱亂啊”等手舉牌。黃香菽痛批，民進黨過去主張“國會”改革，而如今的民進黨卻用暴力手段阻礙“國會”改革，甚至不惜為了幫政府迴避“國會”監督，利用暴力杯葛進行“反改革”。



國民黨市議會黨團記者會結束後不久，民進黨高雄市議員陳慧文突然拿著一束太陽花、一束百合花，走進藍黨團要來送花，藍議員陸淑美看到了不接花轉頭走掉，藍議員白喬茵擺起僵硬笑臉用手接過花，一邊喊“拿去花瓶插著吼～”就沒有多加理會。



陳慧文在藍黨團會議室對著媒體說“希望國民黨堅持自由民主的價值”，刻意反諷，停留一分多鐘就離開。



過了幾分鐘，藍黨團總召黃香菽把花拿去民進黨黨團會議室還給陳慧文，黃香菽說，“拿去晚上用”就甩頭離開。



台灣基進今天晚上6時到9時30分號召群眾在國民黨高雄市黨部門口抗議，也讓高雄藍、綠陣營氣氛緊張。陳慧文因參選民進黨高雄市黨部主委，本周日投票，爭取曝光企圖明顯。