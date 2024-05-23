柯志恩：賴不來“立院”就直說　“釋憲”借口

藍委柯志恩受訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北5月23日電（記者 張嘉文）針對“國會”改革法案如果通過後，民進黨團將聲請“釋憲”，並認為合憲前，賴清德可能不會到立法“國情報告”，中國國民黨智庫執行長、“立委”柯志恩今日受訪表示，朝野已有共識，要邀請賴清德前來“國情報告”，如果賴不想來“立院”，或根本從頭到尾就沒有誠意來，就直接說一聲，不要拿這件事（“釋憲”）當借口。



藍、白共提的“國會”改革法案，力拚在5月底完成三讀，近日在“立法院”會火速審查中，引發朝野激烈衝突。為了反制，民進黨團總召柯建銘22日表示，民進黨團將聲請“釋憲”，賴清德在合憲前，可能不會到“立法院”“國情報告”。



柯志恩今天受訪時表示，這完全是柯建銘的借口，過去三黨協商過程中，對於賴清德是否可以到“立法院”做“國情報告”，以及包括賴清德本人都非常有願意，朝野問題只是卡在要採取即問即答或統問統答的方式，都衹有考慮後續的問題，不存在賴清德是否要到“立法院”“國情報告”。



柯志恩說，一個大家都有共識的問題，怎麼突然之間變成如果沒有合憲，賴就可能不會來？所以請勿在此議題做文章，更不要拿此當借口。



至於民進黨將聲請“釋憲”的問題，柯志恩說，在整個程序原則上，“立法院”秘書長周萬來已經提醒大家，都有做一些準備動作，譬如院會中一定要宣布目前的多數（意見）是什麼等等，民進黨其實都已經知道，現在國民黨所做的每一個動作都符合程序。



柯志恩強調，即使民進黨未來要去“釋憲”，這也是民進黨唯一的方法，但相信整個程序正義完全沒有違憲問題。但她也認為，大法官都是民進黨提名，大法官會如何解讀法條，全民都在看，如果大法官誤導大家，國民黨絕對會有“動作”。