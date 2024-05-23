台“海巡署”：陸海警船進東引、烏坵水域

4艘大陸海警船23日上午7時48分，編隊航入台灣馬祖東引限制水域，台海巡署表示全程監控並示警驅離。(照:金馬澎分署提供) 中評社台北5月23日電／中國大陸海警今天上午以編隊方式航入馬祖東引、金門烏坵等離島限制水域，台灣“海洋委員會”“海巡署”表示，已全程監控海岸並調度巡防艇蒐證驅離，大陸航警船約1小時後離開。



大陸解放軍東部戰區自今天7時45分開始，於台灣海峽，台灣北部、南部、東部及金門、馬祖、烏坵、東引島周邊展開“聯合利劍—2024A”演習



“海巡署”金馬澎分署表示，中國海警船舷號“14607”及“14509”上午7時48分編隊航入馬祖東引限制水域，外側有中國海警船“14517”策應。海巡全程監控，派PP－3586、PP－3571與PP－10037艇蒐證、示警驅離，海警船8時53分航離管制水域。



此外，海巡上午在金門烏坵偵獲中國海警船“14606”、“14506”航入限制水域，外側有中國海警船“14502”，海巡隨即自金門、台中分別派PP－10039、PP－10035艇前往對應，海警船隊8時45分航出烏坵水域。



“海巡署”表示，中國海警船5月已7次刻意編隊航入離島水域，影響海上航行安全，破壞和平穩定，無益兩岸對等交流，要求中國自我克制，立即停止不理性行為，“海巡署”將以堅定態度捍衛國家主權及安全。