綠委：韓國瑜若調動警察保護　把格局做小

綠委莊瑞雄。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北5月23日電（記者 黃筱筠）“立法院”日前發生衝突，有民進黨女“立委”從後方熊抱“立法院長”韓國瑜，試圖讓韓無法進入議場，因此，週二議事進行時，韓出入口有一排警察待命。“立法院”民進黨團書記長莊瑞雄今天受訪說，希望“立法院長”韓國瑜好好問法學專家，什麼叫“國會”警察權，議事攻防警察不宜介入，調動一大堆警察沒有必要，把自己格局做小，從來沒有“立法院長”這樣，這個太丟臉了。



21日院會有一排警察站在韓國瑜要進入的門口，明天“國會”改革法案持續進行，是否還會有同樣狀況？



莊瑞雄表示，這樣不對，希望韓國瑜好好問法學專家，什麼叫“國會”警察權，“國會”警察權發動都是針對整個“國會”、與“立委”無關的人影響“國會”秩序。“國會”警察權長期有爭議，但沒有任何法律可以授予院長，“我要進去囉，我是院長我好威風”，調10個陪你，這個也怪。至於議事攻防，這個部分警察就不宜介入了。



他也說，韓國瑜也不宜在議事抗爭的策略中調動警察，“國會”議場不代表門外就是“國會”議場外，整棟建築物都是“國會”議場，不是說門打開，警察在大門外就好，進入整棟建築物都是“國會”範圍，都是議員議事攻防策略之一，“不宜啦，也不好看啦，當一個“國會議員”，沒有人對他施暴”。



他說，調動一大堆警察沒有必要，把自己格局做小，從來沒有“立法院長”這樣，這個太丟臉了。



至於明日議事攻防樂策略？莊瑞雄表示，議事攻防是動態，就看國民黨怎麼主張，民進黨還是會把主張與反對理由，向民眾對話，民進黨會登記發言，相信藍白會跟上次一樣，也預測韓國瑜會讓每個政黨只會有一位發言。



莊瑞雄說，重大爭議的條文，委員會沒有逐條、朝野協商沒有逐條，院會也刻意限制只有一人發言，不要拿單一個案來講，那些單一個案在委員會、朝野協商，都經過完整逐條表達意見，不同意見，反覆辯證過最後才表決，這個很可惜是閹割。



莊瑞雄指出，如果到最後只剩一個人發言，沒有辦法向社會去說明，為什麼民進黨這麼反對的法案，只讓一條一個人上去說明，“我們可以限縮，不然我們10個、國民黨30個、民眾黨全部，我們10個就好！還是國民黨全上也可以”，真理愈辯愈明，“我笑你韓國瑜不敢”。