因應大陸軍演　“政院”安排柏鴻輝開記者會

院會後記者會。(照:鄭羿菲攝) 中評社台北5月23日電（記者 鄭羿菲）賴清德520演說宣示“兩岸互不隸屬”，大陸旋即23日宣布在台灣週邊展開軍演。“行政院”發言人陳世凱23日罕見兩次請“國防部”軍政副部長柏鴻輝說明相關情況。



“國防部”軍政副部長柏鴻輝說明，國軍均有掌握大陸演習前的兵力部署，“海巡署”也在必要時派遣必要軍力支援，預防灰色地帶衝突。此次軍演並未如2022年般劃設禁限航區與導彈試射區域，研判目的非常明顯是要達到在地區上具有主控權，這是不理智的行為。



至於台灣周邊海空運有否受影響？“交通部”航政司長韓振華說明，目前所有航空器與船舶都按照既定規劃運行中。



大陸23日上午7點宣佈，將在23日、24日於台灣北東南周邊，及金門、馬祖、烏坵、東引島周邊展開“聯合利劍－2024A”演習，重點演練聯合海空戰備警巡、聯合奪取戰場綜合控制權、聯合精打要害目標等科目，艦機抵近台島周邊戰巡，島鏈內外一體聯動，檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力。這也是對“台獨”分裂勢力謀“獨”行徑的有力懲戒，對外部勢力干涉挑釁的嚴重警告。



“行政院”23日上午舉行院會，並在上午11點40分召開“行政院長”卓榮泰就任後的首場院會記者會，由發言人陳世凱主持，“國發會副主委”高仙桂、國科學會副主委林法正出席。

