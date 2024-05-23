AIT拜會“政委”季連成　官方否認列席院會

“行政院”發言人陳世凱。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北5月23日電（記者 鄭羿菲）美國在台協會（AIT）理事主席羅森伯格（Laura Rosenberger）、台北辦事處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）23日現身“行政院”。“行政院”發言人陳世凱證實，羅森伯格、孫曉雅是來拜會舊識、前副參謀總長、“行政院政務委員”季連成，並未與“行政院長”卓榮泰會面，且在“行政院”院會前就已離開“行政院”，卻遭外界影射出席“行政院”院會，與事實不符。



季連成2018年陸軍中將退伍，過去曾任陸軍副司令、“國防部”參謀本部副參謀總長，亦曾指揮2016年漢光演習。



羅森伯格、孫曉雅在23日上午8點15分左右現身“行政院”，停留約1小時後，在9點半左右離開。羅森伯格、孫曉雅還特別在“行政院”前駐足交換意見達3分鐘。



“行政院”23日上午舉行院會，並在上午11點40分召開“行政院長”卓榮泰就任後的首場院會後記者會，由發言人陳世凱主持，“國發會副主委”高仙桂、國科學會副主委林法正出席。



陳世凱表示，羅森伯格、孫曉雅拜會政府相關單位，過去所在多有，也不奇怪。今天羅森伯格、孫曉雅來“行政院”拜會的對象並非卓榮泰，其實他們在21日就已來拜會過卓榮泰，並當面溝通了。今天羅森伯格、孫曉雅來拜會的是原本的舊識季連成，並恭賀季連成擔任“政委”。



陳世凱強調，在“行政院會”召開前，羅森伯格、孫曉雅已結束拜會，並離開“行政院”，期間並未與卓榮泰會面，過程卻遭外界影射出席“行政院會”，明顯與事實不符。



媒體追問，羅森伯格、孫曉雅拜會季連成時，有否談及“全民“國防”相關議題？陳世凱說，此議題相信從過去到現在台美有做許多充分溝通與討論，今天拜訪“政委”季連成過程中是否談論，因為他還沒與季連成碰到面，他沒辦法回答。