大陸環台軍演　盧秀燕：和平是兩岸心聲

台中市長盧秀燕答詢。（中評社 方敬為攝） 中評社台中5月23日電（記者 方敬為）解放軍東部戰區今天起在台灣島周邊展開“聯合利劍”軍演，國民黨台中市議員劉士州對此質詢同黨台中市長盧秀燕有何看法？盧秀燕答詢表示，兩岸和平是雙邊人民共同的心聲，以暴制暴，引發戰爭風險不明智，非兩岸百姓所樂見。



解放軍東部戰區23日宣布，將自上午7點45分開始，於台灣北部、南部、東部及金門島、馬祖島、烏坵、東引島周邊，開展“聯合利劍－2024A”演習，動員包括陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力。重點演練聯合海空戰備警巡、聯合奪取戰場綜合控制權、聯合精打要害目標等科目，艦機抵近台灣周邊戰巡，島鏈內外一體聯動。並表明是“對“台獨”分裂勢力的有力懲戒，對外部勢力干涉挑釁的嚴重警告。”



台中市議會23日召開市政總質詢，劉士州質詢表示，解放軍今天宣布將展開為期2天的環台軍演，消息一出，各界相當關注，因為把台灣都圍起來了，請問市長怎麼看相關議題？



盧秀燕答詢表示，兩岸和平是兩岸人民共同的心聲，需要兩岸領導人的智慧和善意，任何以牙還牙、以暴制暴，引發戰爭的風險，都是不應該也是不明智的，這是她的態度。



劉士州表示，賴清德520上任才3天，台灣內部政局就混亂不堪，外部又有解放軍環台軍演的壓力，台海情勢令人堪憂。