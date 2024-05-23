桃園綠議員逼問“立院”法案　張善政硬起來反擊

黃瓊慧質詢張善政。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園5月23日電（記者 盧誠輝）桃園市議會今日舉行市政總質詢，民進黨桃園市議員黃瓊慧、王珮毓和魏筠聯合質詢，把議會當“國會”，圍攻中國國民黨桃園市長張善政，逼張針對“國會”改革法案表態，綠議員多次強調是“國會擴權法案”，張善政也硬起來多次加強語調回應是“國會改革法案，不是擴權法案”。



桃園市議會今日舉行第3屆第3次定期會第38次會議，民進黨桃園市議員黃瓊慧、王珮毓和魏筠特別自備“藍白聯手通過假改革真濫權法案”看板聯合質詢，向來個性溫文儒雅、被外界譽為“佛系市長”的張善政也強硬回應。



黃瓊慧質詢一開場就問張善政是否知道“國會”最近正在討論什麼法條與法案？對這些法案是贊成或反對？張善政則不疾不徐地表示，他知道“立院”正在進行“國會”調查權的審查，對“立院”如何審理法案沒有意見，他重視的是法案的內容與法案通過後可以達到什麼目的。黃再逼問張是否認同“國會”改革法案的內容？張回說“大部分認同”。黃則強調，過去議員針對市府顧問名單索資的速度和效率非常不夠的。



魏筠質詢時開場則連續兩次重復問張善政是否支持“國會”“擴權”法案？但馬上遭張糾正是“國會”改革法案，魏則反問張是否在示範反質詢？魏又問張是否贊成桃園市議會通過議會藐視法案？張則回說“尊重議會”。魏強調一個月前針對市政顧問名單和質詢資料向市府相關局處索資，但到現在都還沒拿到資料，如果議會藐視法案通過，是否贊成相關局處官員都要接受調查？張強調議會通過的法案不能凌駕現有的法律，市政顧問名單因牽涉到個資問題，所以沒有辦法提供。



王珮毓質詢時則強調“國會”“擴權”法案已凌駕“憲法”，張則回應自己不是法律專家，是否凌駕“憲法”應交給“憲法”法庭去處理解決。王又問張是否贊同若市府局處官員針對議員索資有所隱匿或對議員有不禮貌的時候，是否支持官員被裁罰？張仍強調在他任內不會有官員隱匿資料的狀況發生。