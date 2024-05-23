“國會”改革案燒入地方　台中藍綠議員互槓

國民黨台中市議會黨團召開“民進黨在怕什麼”記者會聲援國會改革法案。（中評社 方敬為攝） 中評社台中5月23日電（記者 方敬為）“立法院”審理“國會”改革法案引發朝野激烈衝突，中國國民黨今天發動全台議會黨團召開“民進黨在怕什麼”記者會聲援藍營立場。而在台中市議會引發藍綠互槓，民進黨台中市議會黨團同一時間召開“國民黨在亂什麼”記者會，雙方隔空交火。



國民黨台中市議會黨團23日中午召開記者會聲援“國會”改革法案，質問民進黨“在怕什麼？”黨團書記長黃馨慧率13位藍營議員質問“不說謊、不虛偽、不神隱”對民進黨很難嗎？改革法案相關內容都是民進黨過去所主張，為何過去認同，現在要杯葛？



藍營議員強調，這次法案當中的人事審查權，人事任命不得少於一個月並須聽證，是因為民進黨執政8年“落選者聯盟”直升高官、屢見不鮮；藐視“國會”罪被汙名，其實是要官員誠實答詢、不得反質詢來模糊議題；而聽證會是源自美國，之前疫苗檔案封存30年、雞蛋之亂都是民眾想清楚到底問題在哪？法案不過，真相永遠“石沉大海”；至於“立法院”正副院長記名投票，有何問題，民進黨居然拼命也要擋？



民進黨台中市議會黨團則發動15位議員，反批藍營支持“國會”濫權，所謂“國會”改革法案根本是“擴權法案”，藍白“立委”審查未經實質討論，荒腔走板，再再顯示“立院”國民黨、民眾黨使用多數暴力，傷害人民、傷害民主。