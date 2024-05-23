桃園藍黨團支持“國會”改革　批綠昨是今非

國民黨桃園市議會黨團展現團結力量，力挺藍委在“立院”力推的“國會”改革法案。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園5月23日電（記者 盧誠輝）中國國民黨桃園市議會黨團今日召開“國會”改革法案，民進黨在怕什麼？”記者會，共有12位藍營議員出席，會中痛批民進黨當家還鬧事，除了說謊抹黑在野黨，還鼓動側翼包圍“立法院”施壓，並強調藍白兩黨推動“國會”改革受到過半民意支持，最後還高喊“反雙標治國、挺國會改革”口號，呼籲民進黨不要昨是今非，否則勢必遭到唾棄。



國民黨桃園市議會黨團今日召開“國會”改革法案，民進黨在怕什麼？”記者會，包括國民黨桃園市議會黨團總召徐玉樹、副召集人梁為超、楊朝偉和詹江村、執行長簡志偉、市議員舒翠玲、黃敬平、朱珍瑤、張碩芳、徐其萬、陳韋曄和陳美梅等人都到場出席。



黨團總召徐玉樹表示，民進黨擔心“國會”改革五法通過，過去靠說謊及詐騙治“國”，通過五法以後，未來將讓民進黨綁手綁腳，才會動員很多無知青年，在“立院”外面鼓噪。但是民進黨的做法，年輕人不一定會買單，“立院”“國會”藍白過半的原因，是民眾對“立法院”有很大的期許，推動“國會”五法也受到過半民眾支持，所以民進黨到底在怕什麼？，



黨團副召集人梁為超指出，從5月17日到5月21日到本周五，相信民進黨還是一樣，民主進步黨可以改名為民主暴力黨，“國會”改革五項要點，哪一項不是民進黨的主張，只是現在民進黨是執政黨，所以反對“國會”改革。



梁為超強調，過去民進黨執政，荒腔走板、弊案叢生，唯有“國會”五法通過，才能發揮制衡的力量，呼籲民進黨周五不要再成為暴力黨，因為全民都在看，此次民意站在藍白兩黨這邊，高達6成5民意支持“國會”五法改革，民進黨你到底在怕什麼。希望能回歸正途，讓議事正常化。



黨團執行長簡志偉表示，“國會”改革五法，都是過去民進黨主張，換國民黨“立院”多數，提出改革法案，就變成濫權，簡直是混淆視聽，其他先進國家早就制定這些法律，呼籲民進黨不要害怕民主進程，追求歷史定位，創造憲政慣例。



國民黨桃園市議會展現團結力量，力挺藍委在“立院”力推的“國會”改革法案，希望民進黨能看到民意，不要再繼續亂下去了。