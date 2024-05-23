“政院”：核電廠依法除役　不放棄非核家園目標

“政院”發言人陳世凱。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北5月23日電（記者 鄭羿菲）“行政院長”卓榮泰23日主持任內第一場“行政院會”，中國國民黨新北市長侯友宜促確保供電無虞，對於能源議題，“行政院”發言人陳世凱再次重申卓榮泰曾表達的“追求非核家園是不能放棄的目標”，核能電廠除役是依法依規除役，未來是否延役，或未來如何發展，尊重依法依規原則。



“行政院長”卓榮泰在520上任當天強調非核家園是全民共識。陳世凱今日強調此一立場不變。



至於“立法院”審議“國會”改革5法，“行政院”是否準備提出覆議？陳世凱並未正面答覆，他僅說，最近許多社會團體、年輕朋友們對“立法院”最近的法案內容與程序感到焦慮，“行政院”與“立法院”之間，誠意要互相包容，溝通要互相尊重，也希望“立法院”能注意到民眾的聲音。我們還沒收到法案，待收到法案後會詳細研究內容，“必要時”也會依“憲法”程序，作出妥適因應。



“行政院”23日上午舉行院會，並在上午11點40分召開“行政院長”卓榮泰就任後的首場院會記者會，由發言人陳世凱主持，“國發會副主委”高仙桂、國科學會副主委林法正出席。



陳世凱表示，追求非核家園是不能放棄的目標，這是卓榮泰揭示過的，這樣的作法才是對地球負責，也對後代子孫盡我們這一代的責任，政府必須打造一個更穩定經濟發展的環境，我們將持續穩定安全的供電，且持續發展綠能，這是我們必然要做到的目標。



陳世凱說，再生能源的發展，更重要的是電網與電力的系統強化，解決北部長期用電大於發電，仰賴中南部支援的問題，這是我們未來一定要努力的方向。

