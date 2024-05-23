柯文哲：民進黨威風8年　現在要學會輸得起

民眾黨主席柯文哲奉勸民進黨，過去威風8年，現在要學會輸得起，留一個好的風範。（柯文哲臉書） 中評社台北5月23日電／針對“國會”改革法案表決大戰，藍白聯手大勝綠營，但綠卻採取抹紅戰術，還號召側翼團體在場外抗議。台灣民眾黨主席柯文哲23日表示，他要奉勸民進黨，過去威風8年，現在要學會輸得起，留一個好的風範，雙標不是正義，更何況本次“國會”五法是民進黨過去的主張，根本是打過去的自己一巴掌。



柯文哲今天透過臉書談論民主制度中的多數與少數運作。他說，多數尊重少數，是保障每個人都有發言的權力，要讓少數有能力“延宕議事”，換取談判的籌碼。少數服從多數，則是所有議事規則允許的手段都用盡之後，最後只能由“數人頭”來決定結果。



柯文哲舉例，想像兩個極端的情況，絕對的“少數服從多數”，什麼議案都直接表決，那少數黨的存在就沒有意義，大於51%的政黨就可以為所欲為。絕對的“多數尊重少數”，一定要討論到少數滿意為止才能表決，那就會變成一席跟一百席有一樣的影響力，這也不是民主。真實的世界，一定是在兩者間取一個平衡，這也就是議事規則存在的意義。選舉有贏有輸，只要是按照同一套規則在運作，大家都能心服口服。



柯文哲表示，看到執政的民主進步黨，放棄暴力杯葛，在議事規則之內，以發言、提出動議、重付表決的方式，來延宕議事的進行，民眾黨予以尊重。柯奉勸民進黨，過去威風了八年，現在也要學會“輸得起”，留一個好的風範。