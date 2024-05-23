台退將張延廷示警：大陸困台軍演將常態化

張延廷。（中評社 資料照） 中評社台北5月23日電／大陸解放軍23日宣布展開“聯合利劍”環台軍演，台前空軍副司令、退役中將張延廷23日受訪認為，大陸此次可說是祭出“困台軍演”，即戰力強大到超乎台灣想像，未來還會有類似演習，變成常態作為，台灣須有心理準備。他並呼籲，台灣應盡速展開心防動員，甚至要召開國際記者會，對外宣示台灣所面臨的危機。



媒體報導，張延廷認為，大陸本次演習準備非常緊迫、快速，可以知道大陸的即戰力非常強大，超乎台灣的想像。而此次大陸實施“聯合利劍－2024A”演習，將來可能還有B、C，會變成常態作為，台灣要有心理準備。



張延廷說，和上次佩洛西來台相比，這次陸方祭出的是“困台軍演”，因為這次不只包括台灣，也包括外島，包含東引、馬祖、烏坵、金門，使台灣只能“孤立作戰”，因為台灣本島及外島無法互相應援，且距離更近，“由圍台軍演轉為困台軍演，情勢比以前要更高漲”。



張延廷表示，此次大陸演習地點離花蓮很近，就是為了避開日本的經濟海域，而距離花蓮很近，對佳山基地壓迫甚大。他認為，對方知道那是我們的戰略預備重心，以及機庫等重要陣地也在該處，所以要牽制花蓮，讓台灣各地只能孤立作戰。



張延廷也說，將來大陸對台灣就是“由演轉戰”、“快打速決”，將會常態的在周邊演習，某天就由演轉戰，因為陸方知道烏俄戰爭讓俄國陷入泥淖，因此聯合利劍演習就是要演練未來迅速奪島，台灣要如何應對？得深思熟慮。



張延廷認為，此次軍演持續兩天，非常快結束，但出動機艦數量會比上次圍台演習更多，也就是規模更大，恫嚇意味濃厚，主要有兩個特色。首先，會大量使用無人機，不管是偵打一體或是偵查無人機，都會使用，且大陸是無人機全球第一大製造國、輸出國，因此無論機型為何，都會全面應用。

