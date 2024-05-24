林郁方：任何事都無法阻止大陸堅持台灣主權

前國民黨“立委”林郁方。（中評社 資料照） 中評社台北5月24日電（記者 楊騰凱）大陸解放軍東部戰區23日、24日在台灣周邊展開軍演。中國國民黨前“立委”林郁方向中評社表示，中國大陸在表達台灣是他們最重要的核心利益，任何事情都無法阻止他們對台灣的主權堅持，包括台灣問題、南海問題，中國大陸都不會低頭，現在兩岸敵意這麼高，真的要小心擦槍走火。



林郁方為美國維吉尼亞大學政治學博士，曾任淡江大學國際事務與戰略研究所長、五屆“立法委員”以及國民黨智庫“國家政策研究基金會國安組”召集人。林郁方在“立委”任內長期關注“國防”外交議題，並曾任“立法院”“外交及國防委員會”召集委員、台美“國會議員”聯誼會長等職。



林郁方表示，他想大概是賴清德講到“互不隸屬”，而且美國看起來也支持賴清德的就職演說內容，這就讓中國大陸感到火上加油，覺得原來賴清德的演說是受到了美國的指導，或至少是默許，所以中國大陸就要表達抗議之意。



林郁方指出，中國大陸想展示的是，台灣是中國大陸的核心價值之中最重要的部分，因為中國大陸現在的外在環境並沒有這麼順暢，包括面對美國加增關稅，另外在半導體產業方面，美國對中國大陸的封鎖越嚴苛，同時軍事上的圍堵也很明顯，尤其美國與菲律賓的演習剛剛結束，而且美國也在菲律賓部署了先進的長程攻擊武器。

